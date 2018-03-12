Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным в России

Президент РФ высоко оценил продукцию Кореновского молочно-консервного комбината, расположенного в Краснодарском крае.

Российский лидер Путин пробовал мороженое именно этого кубанского комбината во время посещения авиасалона «МАКС» в Жуковском в 2017 году. В понедельник, 12 марта, Владимир Владимирович согласился с мнением фермера о том, что мороженое производства Кореновского молочно-консервного комбината — одно из самых вкусных в стране.