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17:56   12 Марта 2018
Россия
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Власти РФ вернут норму по выделению сельхозземель без тендера, заявил Путин

Власти РФ вернут норму по выделению сельхозземель без тендера, заявил Путин

Власти РФ вернут норму по выделению сельскохозяйственных земель фермерам без тендеров.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в понедельник. Его слова приводит РИА Новости. 

В своем выступлении российский лидер отметил, что пару лет назад в стране были внесены изменения в закон о предоставлении земельных участков для фермеров. Согласно этим изменениям, изымалось положение о том, что земля может быть предоставлена фермерам вне тендерных процедур, если не имеется иных заявок.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #весь мир #сельское хозяйство
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