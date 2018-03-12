Краснодарские селекционеры показали Путину гибрид ржи и пшеницы

Российскому лидеру Владимиру Путину показали селекционную теплицу Национального центра зерна (НЦЗ) им. Павла Лукьяненко в Краснодаре.

Президент был в сопровождении своего помощника Андрея Белоусова, вице-премьер Аркадия Дворковича, министра сельского хозяйства Александра Ткачева и главы Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова.

Сотрудники центра рассказали Путину о селекции новых гибридов зерновых на примере гибрида пшеницы и ржи — тритикале. Ему показали образцы уже выведенных сортов пшеницы, ячменя, полбы, кукурузы, а также гороха и конопли.

Путин поинтересовался, в каких целях используется тритикале. Сотрудница центра пояснила, что чаще всего он используется как корм для животных, но исследователям центра удалось вывести сорт, пригодный и для выпечки хлеба.