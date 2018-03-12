Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
17:38   12 Марта 2018
Россия
72

Краснодарские селекционеры показали Путину гибрид ржи и пшеницы

Краснодарские селекционеры показали Путину гибрид ржи и пшеницы

Российскому лидеру Владимиру Путину показали селекционную теплицу Национального центра зерна (НЦЗ) им. Павла Лукьяненко в Краснодаре.

Президент был в сопровождении своего помощника Андрея Белоусова, вице-премьер Аркадия Дворковича, министра сельского хозяйства Александра Ткачева и главы Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова.

Сотрудники центра рассказали Путину о селекции новых гибридов зерновых на примере гибрида пшеницы и ржи — тритикале. Ему показали образцы уже выведенных сортов пшеницы, ячменя, полбы, кукурузы, а также гороха и конопли.

Путин поинтересовался, в каких целях используется тритикале. Сотрудница центра пояснила, что чаще всего он используется как корм для животных, но исследователям центра удалось вывести сорт, пригодный и для выпечки хлеба.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #краснодар #пшеница #рожь #тритикале
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей Россия
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей
Президент России похвалил аграриев за успехи и поставил задачи на будущее.
21:09   12 Марта 2018
103
Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом Россия

Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом

20:22   12 Марта 2018
227
Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал Россия

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

19:14   12 Марта 2018
16394
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

16:41   12 Марта 2018
12700
Новости smi2.ru
Ушел из жизни Олег Табаков

Ушел из жизни Олег Табаков

 Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

 Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»