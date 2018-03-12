Путин: Россия станет одним из лидеров мирового агрорынка
Россия в ближайшие годы должна занять лидерскую позицию на мировом агропромышленном рынке.
Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Он обратил внимание на то, что в послании Федеральному собранию говорил, что через четыре года Россия планирует поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну.
Россия станет нетто-экспортером продовольствия, подчеркнул президент. Экспортная выручка от поставок сельхозпродукции за границу на треть больше, чем от экспорта вооружений, добавил Путин.
Он также потребовал от Россельхознадзора тщательно отслеживать качество экспортируемой сельскохозпродукции - она должна проходить сертификацию и поддерживаться декларациями соответствия.