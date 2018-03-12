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17:28   12 Марта 2018
Россия
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Путин соболезнует родным и близким Табакова

Путин соболезнует родным и близким Табакова

Пресс-секретарь российского лидера Димитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщили о смерти народного артиста СССР Олега Табакова.

Худрука Московского художественного театра имени Чехова Олега Табакова госпитализировали в ноябре 2017 года. Врачи диагностировали у него сепсис. С декабря состояние Олега Павловича ухудшалось, и он впал в так называемое «состояние глубокого оглушения». В понедельник, 12 марта, Табаков умер от сердечного приступа в возрасте 82 лет.

«Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича», — сказал Песков.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #табаков #общество
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