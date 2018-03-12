Путин соболезнует родным и близким Табакова
Пресс-секретарь российского лидера Димитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщили о смерти народного артиста СССР Олега Табакова.
Худрука Московского художественного театра имени Чехова Олега Табакова госпитализировали в ноябре 2017 года. Врачи диагностировали у него сепсис. С декабря состояние Олега Павловича ухудшалось, и он впал в так называемое «состояние глубокого оглушения». В понедельник, 12 марта, Табаков умер от сердечного приступа в возрасте 82 лет.
«Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича», — сказал Песков.
Умер Олег Табаков, великий актер великой эпохи: ушел человек, которого любила вся страна pic.twitter.com/twFTrPBaRS— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 марта 2018 г.