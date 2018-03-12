СБУ допросит Савченко по делу Рубана

Служба безопасности Украины допросит депутата Верховной рады Надежду Савченко по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в планировании терактов в центре Киева.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Как сообщают украинские СМИ, СБУ проведет допрос Савченко 13 марта, во вторник. Сегодня она отсутствует в стране, так как принимает участие в международной конференции.

Суд арестовал Рубана на два месяца 9 марта. Ему предъявлено подозрение в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко и теракта в Киеве.

МВД Украины ранее сообщило, что вело спецоперацию в отношении Рубана в течение 10 месяцев.