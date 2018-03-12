Россию обеспечили продовольствием — Путин
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 12 марта, посетил краснодарский национальный центр зерна, где ему показали новые сорта пшеницы, зимующий горох и бесгашишную коноплю.
Президент РФ отметил, что в настоящее время российское государство полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия.
«Сегодня мы понимаем, что задача собрать 150 млн тонн зерна в год вполне реальна»: Владимир Путин посмотрел работу селекционеров Национального центра зерна в Краснодаре pic.twitter.com/3r7A5OIkSb— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 марта 2018 г.