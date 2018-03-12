Россию обеспечили продовольствием — Путин

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 12 марта, посетил краснодарский национальный центр зерна, где ему показали новые сорта пшеницы, зимующий горох и бесгашишную коноплю.

Президент РФ отметил, что в настоящее время российское государство полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия.