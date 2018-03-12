Путин посетил Национальный зерновой центр в Краснодаре
Президент РФ Владимир Путин посетил Национальный зерновой центр, находящийся в Краснодаре.
В своем послании Федеральному Собранию от 1 марта глава государства заявил о необходимости продолжения развития сельхозобласти. Также правительство должно направить свои усилия на увеличение доходов жителей сел и деревень.
Владимира Путина ждут в краснодарском национальном центре зерна: Покажут новые сорта пшеницы, зимующий горох и бесгашишную коноплю pic.twitter.com/5hA449D2vx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 12, 2018
«Сегодня мы понимаем, что задача собрать 150 млн тонн зерна в год вполне реальна»: Владимир Путин посмотрел работу селекционеров Национального центра зерна в Краснодаре pic.twitter.com/3r7A5OIkSb— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 12, 2018