ЦИК защитит от репрессий сообщивших о нарушениях на выборах граждан

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала лично проконтролировать, чтобы никто из граждан, сообщивших о нарушениях в ходе избирательной кампании, не был наказан руководством на работе или учебе.

В ходе обучения наблюдателей от Общественной палаты Москвы она отметила, что ни один человек, сообщивший о нарушении, не должен быть подвергнут каким-либо репрессиям со стороны руководства. Председатель Центризбиркома пообещала взять этот вопрос под личный контроль.

Она также отметила, что ЦИК благодарен гражданам с активной гражданской позицией. По словам Памфиловой, бояться сообщать о выявленном нарушении не стоит. ЦИК сделает все, чтобы граждане не понесли наказания за свою гражданскую позицию.