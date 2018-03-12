ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

В Брюсселе 13 марта должно пройти заседание Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, на повестке дня — выяснить, кто использовал химическое оружие в ходе конфликта в САР. Отмечается, что под давлением со стороны стран Запада эксперты еще до заседания решили внести в свои выводы тезис о виновности в применении отравляющих веществ как террористов, так и сирийских правительственных войск.

В результате радикальные исламисты, которые сотрудничали с террористическим альянсом, но Западом признаны «умеренной оппозицией», останутся невиновными в применении химоружия. Соответствующие выводы в последствии могут быть использованы США для нанесения ударов по сирийским военным. американской стороне достаточно будет просто сослаться на «резолюцию ООН».

Данным обвинениям подыгрывает и Пентагон. К примеру, глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис в своих комментариях для СМИ часто заявляет о «попустительстве» либо «покрывательстве» Дамаска со стороны Москвы и напоминает об ударе США по сирийской авиабазе Аш-Шайрат в апреле 2017 года. При этом министр не скрывает, что не знаком с доказательствами применения правительственными войсками Сирии зарина, однако именно после сообщений об атаке с использованием этого вещества последовал удар американских ракет по Аш-Шайрату.

Что касается хлора, то глава Пентагона заявляет о его неоднократном использовании сирийскими правительственными силами как об общеизвестном факте, но никакой доказательной базы у данных обвинений нет, также как в отношении применения сирийскими военными зарина.