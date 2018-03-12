Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что государству необходимо перестать быть сдержанным и серьезнее подойти к вопросу о противостоянии с Россией.

Экс-глава государства считает, что если Москва угрожает Парижу, то Париж должен ответить Москве взаимностью. Политик полагает необходимым ужесточить политику в отношении деятельности России в Сирии. Олланд считает, что «демократические страны» должны «осознать свою ответственность и роль».

Бывший президент Франции также призвал ужесточить меры по вопросу о конфликте в Донбассе. Санкциями в этой проблеме ограничиваться не стоит, считает Олланд. Он подчеркнул, что позиция американского лидера Дональда Трампа непредсказуема, поэтому необходимо, чтобы Париж встал во главе НАТО и Евросоюза.