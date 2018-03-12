Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджанские дипломаты вручили ноту протеста американскому послу в Баку Роберту Секуте.

Причиной такого шага послужил визит главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в Вашингтон. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся в 1988 году. Тогда местные власти заявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате последующих боевых действий страна утратила контроль над данным регионом.

Азербайджан считает территорию НКР своей, а Армения встала на сторону интересов непризнанной республики.