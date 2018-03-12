Российские керлингисты обыграли команду США на Паралимпиаде

Российские керлингисты, выступающие под нейтральным флагом, обошли американскую сборную со счетом 6:4 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Корее.

Ранее керлингистов РФ обошли сборные Норвегии, ФРГ и Южной Кореи, однако россиянам удалось обойти команду Финляндии. Российские спортсмены разделили шестое место с командами Швейцарии, Словакии и Норвегии. 13 марта россияне сыграют со словаками.

Российские спортсмены на Играх в южнокорейском Пхенчхане выступают в урезанном составе и под паралимпийским флагом в виду отстранения Паралимпийского комитета РФ.