Международный союз электросвязи признал российский телефонный код для Крыма

Международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот, признала российскую телефонную нумерацию для Крыма и Севастополя.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что Международный союз электросвязи, специализированное учреждение ООН, в официальных документах признал телефонную нумерацию РФ для Крыма и Севастополя.

«Какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое», — отметил глава Минкомсвязи РФ.

По его словам, российскую нумерацию, частоты и интернет подтвердили на уровне организации в ООН. Это решение дает основание для системного развития связи в Крыму. В МСЭ отмечали, что российские телефонные коды для Крыма опубликовали в июле 2017 года. В бюллетене говорится, что информацию опубликовали по просьбе РФ.