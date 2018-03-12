Ушел из жизни Олег Табаков

Скончался советский и российский актер, режиссер, народный артист Советского Союза Олег Табаков.

Об этом ИА «Политика сегодня» сообщил осведомленный источник. Артист ушел из жизни в 82 года.

Последние несколько месяцев Табаков находился под постоянным наблюдением врачей – он был госпитализирован в ноябре минувшего года. С тех пор о состоянии актера в СМИ периодически появлялись противоречивые сообщения.

В последнее время Табаков почти не выходил из состояния искусственной комы. По информации медиков, организм артиста был настолько ослаблен, что попросту не смог справиться с малейшими нагрузками.