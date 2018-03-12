РФ преодолела западные санкции благодаря консолидации общества — Володин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что «Россия как одно целое преодолевает вызовы».

По его словам, антироссийские санкции ввели, чтобы разрушить страну. РФ за прошедшие 17 лет «прошла огромный путь». Володин добавил, что это был путь успехов и преодоления серьезных проблем. Страна преодолела западные санкции благодаря консолидации общества и поддержке россиян курса президента страны.