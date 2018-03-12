О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей

Президент России похвалил аграриев за успехи и поставил задачи на будущее.

Сельское хозяйство из депрессивной отрасли 1990-х годов превратилось в один из драйверов российской экономики. С 2000 по 2017 годы агропромышленный комплекс (АПК) показал мощнейшее развитие. Положительные изменения очевидны, и не только в статистике. Озвучивая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей показатели развития отрасли, президент РФ Владимир Путин признавался, что иногда сам «не верит ушам своим». Он также вспомнил, как в начале 2000- х годов радовался тому, что стране «хватает своего продовольствия, чтобы закрыть основные потребности». Сегодняшние показатели урожая глава государства назвал «удивительными»: российские аграрии полностью обеспечивают потребности населения. Однако, важно, отметил Путин, говорить не только об успехах, но и «обсудить задачи, которые стоят перед отраслью».

Зерновые рекорды

В 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерновых - 134,1 миллиона тонн. Таким образом оказался побит рекорд 1978 года, когда с огромной территории Советского Союза намолотили 127 тонн. Минсельхоз РФ прогнозирует, что в текущем сезоне экспорт зерновых составит 45-47 млн тонн. В Международном совете по зерну ожидают, что Россия поставит на мировой рынок 44 миллиона тонн. Это позволит стране впервые занять второе место среди мировых экспортеров зерна. Владимир Путин обратил внимание на то, что еще 20 лет назад наша страна закупала зерно за границей.

Президент на форуме напомнил, что в прошлом году для решения проблемы с транспортировкой сельхозпродукции, в том числе зерна, внутри страны, ввели льготные тарифы. Эти меры будут продолжены, заверил Путин под аплодисменты собравшихся. В послании Федеральному собранию он обратил внимание на необходимость уделить логистике особое внимание. На форуме президент подчеркнул, что важно это сделать, прежде всего, для производителей Урала и Сибири, которые не имеют прямого выхода к морю. Для развития отрасли нужно строить современные овощехранилища, элеваторы, увеличить мощность портов. Ключевыми направлениями в этом Владимир Путин назвал Дальний Восток, откуда открывается путь на рынок Азиатско-тихоокеанского региона, а также северо-западный и Черноморский регионы.

Глава государства отметил, что будет продолжаться работа по поддержке селекционных центров, где бережно хранят «замечательные традиции». В пример он привел национальный центр зерна им. Лукьяненко, который посетил до форума.

Молочные реки

95 миллиардов рублей превысили государственные и частные инвестиции в молочную отрасль и скотоводство. Благоприятно сказалось на этом введение льготных кредитов для аграриев, система «единой субсидии», когда регионы сами определяют направления. Средства позволят построить 40 тепличных комплексов, 91 молочный комплекс, модернизировать 108 перерабатывающих предприятий. Владимир Путин заверил, что государство продолжит оказывать поддержку по этим направлениям.

Гендиректор ООН «Агрофирма Трио» Евгения Уваркина на форуме сообщила, что в прошлом году объем произведенного в России молока вырос на два миллиона тонн, импорт продукции сократился с девяти до семи миллионов тонн. Но пока заграничное молоко все равно составляет 30% от общего объема. Это много.

Производители молока уверены: российские молочные комплексы способны производить продукцию самого высокого качества. Для развития необходимо обеспечить честную конкуренцию, решить проблемы серого импорта и контрафактной продукции. Например, нелегально на российские прилавки попадает сырный продукт из Украины, содержащий растительные жиры, а также сметанный и творожный продукт, который продается у нас как сметана и творог. Производители предложили ввести ветеринарный контроль за сыроподобной продукцией на пунктах пропуска, перенять опыт Белоруссии, где запретили оборот такого продукта. Также прозвучала идея ужесточить наказание за фальсификат. Путин поддержал эти меры, подчеркнув, что внешняя граница Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не должна быть прозрачной.

Новый класс российского общества

Владимир Путин особое внимание уделил теме поддержки фермеров. В Послании он заявил, что развитие АПК невозможно без малых хояхйств, доля которых в сельхозпродукции выросла в четыре раза. Президент заявил, что в России формируется целый класс фермеров, поэтому государство продолжит внимательно относиться к ним. В частности, будет продлена грантовая поддержка. За последние шесть лет, благодаря грантам, образовалось 18 тысяч фермерских хозяйств. Подготовлен законопроект о передаче в аренду без торгов на четырехлетний срок земельных участков, которые впервые будут предоставлены гражданам и хозяйствам.

Представители фермеров озвучили пожелание: нужно развивать в регионах информационные центры, где фермеры могли бы получить всю нужную информацию, консультации, примеры бизнес-планов. Сегодня такие центры работают в 19 регионах, особенно активно развиваются в Липецкой и Тюменской областях. Также предложили повысить штраф или налоговую ставку для собственников земли, которые никак не используют земельные участки. Владимир Путин не исключил, что ставка для них может быть поднята с 0,3% до 1,5% .

Обещал подумать президент над тем, чтобы использовать землю в качестве залога для получения льготного кредита. Тут важно не создать ситуации по типу обманутых дольщиков, отметил Путин.

Возвращение в деревню

Но все вышеперечисленные меры не будут иметь эффекта, если не сделать жизнь в селе более комфортной, заметил глава государства. Каждый человек должен ощущать уверенность в будущем, устойчивое развитие деревни, подчеркнул Путин.

Деньги на это выделяются не только в рамках программы развития села, которая реализуется с 2003 года и будет продолжена, но и по линии здравоохранения, образования. Например, на днях правительство РФ выделило из резервного фонда 3,5 миллиарда рублей на приобретение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и передвижных медицинских пунктов. Активно идет газификация деревни, чуть хуже решается вопрос с обеспечением питьевой водой. Нарекания президента вызвали планы местных властей по приведению дорог в надлежащее состояние.Он посчитал их слишком скромными. В Послании поставлен план - увеличить финансирование строительства дорог до 11 триллионов рублей в ближайшие шесть лет.

Сельское хозяйство - модно

Перед Россией стоит вполне достижимая цель - через четыре года поставлять на мировой рынок больший объем продовольствия, чем ввозить, отметил Путин. Для этого нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами. Путин сказал, что если бы санкции и ответные меры были введены в 2000 году, то сегодняшних результатов бы не было. Президент РФ заверил, что государство будет продолжать поддерживать отечественных производителей, не нарушая принципов ВТО.

«Сельское хозяйство сейчас модно?» — спросил модератор Сергей Брилев Путина.

«Да», — ответил президент, отметив, что до форума успел посмотреть на выставке некоторые стартапы молодых людей в области сельского хозяйства.