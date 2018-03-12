Выборы-2018: наблюдателями пожелали стать более 130 тысяч граждан РФ

Замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Александр Точенов заявил, что наблюдателями на предстоящих выборах президента пожелали стать более 130 тысяч граждан России.

По словам заместителя секретаря, профильная группа проверит документы, предоставленные наблюдателями. Форум по итогам общественного наблюдения пройдет на следующей после выборов неделе.

Голосование в России пройдет уже 18 марта в воскресенье. В избирательный бюллетень вошли фамилии восьми кандидатов. Действующий глава Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.