Никифоров: Попытки Украины расширить вещание на Крым являются абсурдными

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров назвал планы Киева по расширению теле- и радиовещания на Крым бессмысленными.

Член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский ранее говорил о возможности начала трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым.

По словам Никифорова, данные действия противоречат услугам связи, поскольку являются несогласованными и выходят за рамки базовых норм международного регламента оказания услуг связи.

«Мне кажется, что это абсурдное заявление», — добавил Никифоров.

Он также отметил, что попытки Украины расширить вещание на Крым — напрасная трата средств налогоплательщиков.