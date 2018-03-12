Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
16:31   12 Марта 2018
Весь мир
1883

Армия САР не пустила колонну американских ЧВК к Африну

Армия САР не пустила колонну американских ЧВК к Африну

Сирийская арабская армия (САА) не пропустила колонну американских частных военных компаний (ЧВК) к Африну.

 Об этом проинформировал источник WarGonzo в Генштабе. Как писали ранее СМИ, накануне правительственные войска подготовили коридор для курируемой Америкой курдской вооруженной группировки «Силы демократической Сирии» (СДС), чьи подразделения направлялись в сторону Африна.

За этой колонной через территории, подконтрольные правительственным силам, планировалось пустить еще одну, но сирийские военные выявили в ее составе военнослужащих США, а также бойцов американских ЧВК. САА не стала пропускать эту колонну в виду отсутствия договоренностей на этот счет.

Источник в Генштабе также рассказал, что военные США после этого были вынуждены просить о предоставлении коридора одну из исламистских группировок ССА (ранее известная как «Ахрар аш-Шам»), члены которой выполнили их требование.

Курдские формирования при поддержке США, которые незаконно находятся в Сирии, по факту превращаются в террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Действия США в САР привели к тому, что Турция в январе начала в Африне военную операцию «Оливковая ветвь». Анкара считает представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны террористами, поэтому расценивает свою операцию против курдов как защиту национальных интересов и целостности САР.

В последнее время отношения Турции и США значительно ухудшились. Анкара неоднократно просила Вашингтон покинуть восток провинции Алеппо, поскольку турецкая сторона собирается обезопасить от курдов всю свою южную границу с САР.

Армия САР не пустила колонну американских ЧВК к Африну

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #турция #саа #африн #оливковая ветвь #чвк сша
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата
Общественная организация «Марий ушем» (Марийский союз), союзная КПРФ, без оговорок достойным считает только одного претендента.
16:41   12 Марта 2018
6793
Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом Россия

Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

12:45   12 Марта 2018
178
Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина Россия

Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина

12:29   12 Марта 2018
143
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

18:17   11 Марта 2018
487
Новости smi2.ru
Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

 Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

 Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата