Сирийская арабская армия (САА) не пропустила колонну американских частных военных компаний (ЧВК) к Африну.

Об этом проинформировал источник WarGonzo в Генштабе. Как писали ранее СМИ, накануне правительственные войска подготовили коридор для курируемой Америкой курдской вооруженной группировки «Силы демократической Сирии» (СДС), чьи подразделения направлялись в сторону Африна.

За этой колонной через территории, подконтрольные правительственным силам, планировалось пустить еще одну, но сирийские военные выявили в ее составе военнослужащих США, а также бойцов американских ЧВК. САА не стала пропускать эту колонну в виду отсутствия договоренностей на этот счет.

Источник в Генштабе также рассказал, что военные США после этого были вынуждены просить о предоставлении коридора одну из исламистских группировок ССА (ранее известная как «Ахрар аш-Шам»), члены которой выполнили их требование.

Курдские формирования при поддержке США, которые незаконно находятся в Сирии, по факту превращаются в террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Действия США в САР привели к тому, что Турция в январе начала в Африне военную операцию «Оливковая ветвь». Анкара считает представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны террористами, поэтому расценивает свою операцию против курдов как защиту национальных интересов и целостности САР.

В последнее время отношения Турции и США значительно ухудшились. Анкара неоднократно просила Вашингтон покинуть восток провинции Алеппо, поскольку турецкая сторона собирается обезопасить от курдов всю свою южную границу с САР.