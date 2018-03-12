Меркель привозила Путину несколько бутылок раденбергского пива
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что действительно обменивалась с российским лидером Владимиром Путиным деликатесами.
По ее словам, президент РФ с удовольствием пьет немецкое пиво. Владимир Владимирович говорил, что канцлер Германии привозила несколько бутылок его любимого раденбергского пива. Ангела Меркель отметила, что однажды Путин передал ей «очень хорошую копченую рыбу».
Меркель о пиве, которое она посылала Путину: Российский президент охотно пьет немецкое пиво. Иногда при этом появляется возможность обмениваться мнениями. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу pic.twitter.com/3sUAnt9t3A— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 12, 2018