Меркель привозила Путину несколько бутылок раденбергского пива

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что действительно обменивалась с российским лидером Владимиром Путиным деликатесами.

По ее словам, президент РФ с удовольствием пьет немецкое пиво. Владимир Владимирович говорил, что канцлер Германии привозила несколько бутылок его любимого раденбергского пива. Ангела Меркель отметила, что однажды Путин передал ей «очень хорошую копченую рыбу».