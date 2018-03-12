Решение сирийской проблемы невозможно без диалога с РФ — Макрон

Париж стремится к эффективному диалогу с Москвой, подчеркнул французский лидер Эмманюэль Макрон.

По его словам, с мая 2017 года Франция поддерживает постоянную и последовательную политику в отношениях с российским государством. Париж стремится не просто к диалогу с Москвой, а к конкретным результатам.

Президент Франции отметил, что полное отсутствие переговоров с РФ в предшествующие годы не продвинуло сирийский вопрос, поэтому Париж сделал ставку на постоянный и требовательный диалог с Москвой.