Путин в Краснодаре посетит Национальный зерновой центр
Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 марта, посетит с рабочим визитом Краснодар, где проходит Всероссийский агропромышленный форум.
В рамках своей поездки президент посетит Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко, а также выступит на пленарном заседании форума. Российский лидер ознакомится с работой Национального центра зерна, который осуществляет разработки в области селекции зерновых культур.
Владимира Путина ждут в краснодарском национальном центре зерна: Покажут новые сорта пшеницы, зимующий горох и бесгашишную коноплю pic.twitter.com/5hA449D2vx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 12, 2018
Напомним, в послании Федеральному Собранию президент заявил о необходимости дальше развивать сельхозкооперацию, в том числе, семейные предприятия, а также делать все возможное для создания условий для роста доходов жителей сельских территорий.
Стоит отметить, что благодаря господдержке за последние годы доля фермерской продукции в выпуске сельхозпродукции выросла в 4 раза.