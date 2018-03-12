Путин в Краснодаре посетит Национальный зерновой центр

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 марта, посетит с рабочим визитом Краснодар, где проходит Всероссийский агропромышленный форум.

В рамках своей поездки президент посетит Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко, а также выступит на пленарном заседании форума. Российский лидер ознакомится с работой Национального центра зерна, который осуществляет разработки в области селекции зерновых культур.

Владимира Путина ждут в краснодарском национальном центре зерна: Покажут новые сорта пшеницы, зимующий горох и бесгашишную коноплю pic.twitter.com/5hA449D2vx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 12, 2018

Напомним, в послании Федеральному Собранию президент заявил о необходимости дальше развивать сельхозкооперацию, в том числе, семейные предприятия, а также делать все возможное для создания условий для роста доходов жителей сельских территорий.

Стоит отметить, что благодаря господдержке за последние годы доля фермерской продукции в выпуске сельхозпродукции выросла в 4 раза.