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15:42   12 Марта 2018
Россия
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Полеты Москва-Каир могут возобновить в первой-второй декаде апреля

Полеты Москва-Каир могут возобновить в первой-второй декаде апреля

Об этом сообщил близкий к переговорам источник.

По его словам, 7 марта между «Шереметьево Безопасность», «Аэрофлотом» и EgyptAir состоялось подписание договора на предоставление услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира. Однако компаниям предстоит уладить несколько технических моментов, пишет ТАСС.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что работа по возобновлению авиасообщения между РФ и Египтом находится в активной фазе.

Авиасообщение между Египтом и Российской Федерацией прекратилось по решению Москвы в ноябре 2015 года после авиакатастрофы российского самолета над Синаем, которую ФСБ признала терактом. Египет был обязан усилить меры авиабезопасности для возобновления авиасообщения с РФ.

В начале января глава РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, после чего стороны занялись урегулированием различных технических вопросов.

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #египет #каир #общество
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