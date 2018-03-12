Выборы-2018: НОМ доставила 70 тысяч документов наблюдателей в ОП РФ

Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) доставила порядка 70 тысяч документов сотрудников в Общественную палату (ОП) РФ.

В понедельник, 5 марта, совет ОП РФ согласовал порядок утверждения наблюдателей от палаты на предстоящих выборах президента России. Ведомства обязаны предоставить полный перечень документов, среди которых — информация о кандидате и подтверждающие бумаги от организации.

Документы доставили в пяти больших опечатанных коробках в палату, находящуюся на Миусской площади в Москве. В НОМ отметили, что это только первая партия бумаг. Всего по стране планируется выставить около 100 тысяч наблюдателей.

Выборы главы государства пройдут уже в это воскресенье. Действующий президент Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.