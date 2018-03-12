Договор с Киргизией о военно-техническом сотрудничестве внесен Путиным на ратификацию

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества.

Документ был подписан 20 июня 2017 года. Согласно ему, поставки продукции военного назначения между странами будут осуществляться по контрактам, которые заключают уполномоченные организации, без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) военной продукции.

Также договор содействует комфортному взаимодействию стран в области производства, эксплуатации, модернизации и утилизации вооружения и военной техники.