Не сиюминутный процесс: Песков прокомментировал рост зарплат бюджетников

Повышение заработных плат бюджетников является не сиюминутным процессом, решения об этом принимались на протяжении последних нескольких лет, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов дать комментарий касательно ряда публикаций в СМИ о якобы взаимосвязи роста зарплат бюджетников и выборов-2018. Песков также отметил, что о росте зарплат в конкретных образовательных учреждениях стоит узнавать информацию у них напрямую.

Зарплаты не всегда растут в соответствии с запланированными темпами, добавил Песков.