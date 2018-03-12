Путин предложил усилить уголовную ответственность в сфере госзакупок

Планируется дополнить Уголовный кодекс РФ двумя новыми статьями: «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 12 марта, внес на рассмотрение государственной думы проект закона об усилении уголовной ответственности в сфере государственных закупок. Документ опубликовали в думской электронной базе данных.

Правительство РФ рассмотрело представленный проект федерального закона, сообщил Сергей Приходько. По его словам, законопроектом предложили дополнить УК РФ не только новыми статьями, но и предусмотреть в статье 304 ответственность за провокацию подкупа. Правительство поддержало этот законопроект.