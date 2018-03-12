Песков: Заявления о необходимости высокой явки для Путина на выборах неоправданны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными рассуждения о том, что главе государства Владимиру Путину выгодна высокая явка на выборах.

Журналисты на встрече с представителем Кремля задали вопрос о якобы «настойчивых призывах» российского ЦИК и глав крупных компаний РФ увеличить явку избирателей на предстоящих выборах президента РФ. По мнению представителей СМИ, такое положение дел «на руку Кремлю».

Песков ответил, что деятельность Центризбиркома полностью легитимна и ведется в полном соответствии с законами РФ. Такие рассуждения абсолютно беспочвенны, подчеркнул пресс-секретарь.