Путин не сможет встретиться со спецпредставителем главы Южной Кореи на этой неделе

Глава РФ Владимир Путин на этой неделе не планирует проводить встречу с начальником Управления национальной безопасности при президенте Кореи Чон Ый Еном.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рабочий график Путина в предвыборные дни плотно расписан, к тому же у него запланирован ряд региональных поездок.

Чон Ый Ен посетит Москву с рабочим визитом 13 марта и пробудет в столице два дня, рассказал ранее источник в дипломатических кругах. Сообщалось, что он планирует разъяснить российской стороне результаты недавних межкорейских контактов.

Ранее Песков сообщил, что в рабочем графике Владимира Путина появилась готовящаяся поездка в Крым.