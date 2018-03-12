Песков заявил, что Путина информируют по ситуации с мусорной свалкой в Волоколамске

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главу государства держат в курсе ситуации с мусорным полигоном в Волоколамске.

Власти Москвы и Московской области постоянно работают над проблемой. Представитель отметил, что сиюминутного решения данного вопроса быть не может, но деятельность ведется регулярно.

Глава Московской области Андрей Воробьев под личный контроль взял ситуацию с мусорной свалкой в Волоколамске. Жители Балашихи обратились к Путину во время прямого эфира с президентом в июне прошлого года. Мусорной полигон занимает территорию более 50 гектаров и виден из космоса.