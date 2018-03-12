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14:58   12 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Песков не назвал место голосования Путина на выборах-2018

Песков не назвал место голосования Путина на выборах-2018

Действующий президент России Владимир Путин традиционно голосует на выборах в Москве, однако по закону он, как и любой россиянин, может выбрать для этого другое место.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время не может сказать, где в этом году будет голосовать президент. Таким образом он отметил на просьбу представителя СМИ прокомментировать сведения о том, что Путин сначала планирует посетить Крым, а позже вернуться в российскую столицу для голосования.

 Напомним, что выбора президента РФ пройдут в воскресенье, 18 марта.

Ранее Песков анонсировал поездку главы российского государства в Крым в ближайшее время.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #песков #голосование #выборы2018 #путин кандидат
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