Песков не назвал место голосования Путина на выборах-2018
Действующий президент России Владимир Путин традиционно голосует на выборах в Москве, однако по закону он, как и любой россиянин, может выбрать для этого другое место.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время не может сказать, где в этом году будет голосовать президент. Таким образом он отметил на просьбу представителя СМИ прокомментировать сведения о том, что Путин сначала планирует посетить Крым, а позже вернуться в российскую столицу для голосования.
Напомним, что выбора президента РФ пройдут в воскресенье, 18 марта.
Ранее Песков анонсировал поездку главы российского государства в Крым в ближайшее время.