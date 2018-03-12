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15:16   12 Марта 2018
Россия
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Кандидаты и доверенные лица обсудили борьбу с терроризмом на дебатах

Кандидаты и доверенные лица обсудили борьбу с терроризмом на дебатах

В понедельник в утренних дебатах приняли участие кандидаты в президенты Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский, а также представитель кандидата Павла Грудинина Максим Шевченко.

Темой дебатов стала борьба с международным терроризмом. Каждый из участников попытался предложить какие-либо меры противодействия этой проблеме. 

Титов, Бабурин и Шевченко не смогли представить какой-то конкретной программы, однако, по их мнению, международный терроризм – это безусловное зло. Они также отметили эффективную работу спецслужб, которые противодействуют этой угрозе.

Максим Сурайкин заявил, что в стране не будет безопасности «пока мы не вернемся к социализму, не возродим СССР».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что терроризм финансирует Запад, а их главная цель – захватить мировые рынки. Политик также призвал укреплять все органы правопорядка в стране, а россиян быть бдительным.

Ксения Собчак заявила, что необходимо немедленно реформировать судебную систему и полицию. Она обвинила руководство страны в том, что в последние года жить в стране стало опаснее. 

По мнению же Явлинского, причиной терроризма является коррупция, которая финансирует терроризм и помогает ему развиться. В качестве метода борьбы с терроризмом он предложил создать «государство доверия» и поднять экономику.

Автор: Виктория Разумовская
#титов #жириновский #явлинский #шевченко #дебаты #собчак #выборы2018 #сурайкин #бабурин
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