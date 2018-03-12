Конституционный суд РФ подтвердил вызов судей в Генпрокуратуру Украины

Конституционный суд Российской Федерации подтвердил получение повесток, адресованных судьям, с требованием явиться в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом в понедельник сообщает РИА Новости.

«Пакет от генпрокуратуры Украины получен», — сообщил агентству представитель российского Конституционного суда.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины вызвала в Киев судей Конституционного суда РФ по подозрению в причастности к посягательству на целостность территории украинского государства. Об этом генпрокурор страны Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.