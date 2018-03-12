Собчак солгала про задержание семилетнего ребенка возле полигона «Ядрово»

В понедельник, 12 марта, во время утренних теледебатов на Первом канале кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак заявила о задержании полицией в ходе митинга возле подмосковного мусорного полигона «Ядрово» семилетнего ребенка.

«Телеканал 360» сообщает, что пресс‐служба ГУ МВД по Подмосковью и детский омбудсмен региона Ксения Мишонова опровергли эту информацию. В ходе митингов против полигона «Ядрово» задержали 16 человек, самому младшему из которых 28 лет, а самому старшему — 44 года.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подтвердила, что ГУ МВД РФ по Московской области предоставляло список задержанных на митингах в Волоколамской районе и детей в нем не было.