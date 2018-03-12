Кремль анонсировал поездку Путина в Крым

Подготовка поездки главы Российской Федерации Владимира Путина на Крымский полуостров действительно ведется.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив на вопрос представителя СМИ о планах Путина побывать в Крыму в скором времени.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Службу коменданта Московского Кремля ФСО со столетием, отметив профессионализм, уважение к традициям и ответственность личного состава и ветеранов Службы коменданта.