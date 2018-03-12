Польский министр энергетики призвал не покупать электроэнергию у России

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский призвал не приобретать электроэнергию у российских поставщиков. Об этом сообщило агентство ELTA.

Политик сообщил, что Варшава платит за заботу о здоровье и окружающей среды. Евросоюзу нужно соблюдать четкие рамки эмиссионных требований, считает Тхужевский.

Глава польского минэнерго отметил, что у российской стороны таких обязательств нет. Таким образом, участники рынка попадают в неравные торговые условия. По этим причинам электроэнергия в России стоит дешевле. Тхужевский призвал не закупать ее у российских производителей. Министр добавил, что Варшава не приобретает электроэнергию у Минска и Киева.