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Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

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14:35   12 Марта 2018
Россия
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Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на решение Европейского союза продлить антироссийские санкции.

Захарова рассказала Федеральному агентству новостей, что в понедельник, 12 марта, ЕС продлил индивидуальные санкции против 150 россиян и 38 организаций из РФ. По ее словам, если реакция МИД России последует на решение Евросоюза, тогда ее непременно опубликуют.

 «Над этим вопросом должны поработать эксперты», — заключила Захарова.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #захарова #ес #санкции #мид #общество
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