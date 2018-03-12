Выборы-2018: более 4,2 млн человек изъявили желание голосовать по месту пребывания

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что более 4,2 миллиона россиян заявили о своем желании голосовать на предстоящих выборах по месту нахождения.

Памфилова отметила, что было подано более 4 миллионов 250 тысяч заявлений. Также председатель ЦИК напомнила, что 12 марта завершится прием заявлений в избиркомах, МФЦ и на портале госуслуг. С 13 до 17 марта можно будет подать заявление исключительно в участковой комиссии по месту регистрации.