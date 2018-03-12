Показ фильмов о Путине в соцсетях не нарушает закон — Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК не регулирует интернет.

По ее словам, показ фильмов в социальных сетях о российском лидере Владимире Путине в преддверии президентских выборов не нарушает избирательное законодательство.