Показ фильмов о Путине в соцсетях не нарушает закон — Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК не регулирует интернет.
По ее словам, показ фильмов в социальных сетях о российском лидере Владимире Путине в преддверии президентских выборов не нарушает избирательное законодательство.
За последнюю неделю в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» показали несколько документальных фильмов, в основу которых легли интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Нарушением это считаться не может», — сказала Памфилова.