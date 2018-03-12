ФАС возбудила дело против «Билайна» из-за роуминга внутри сети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против оператора связи «Вымпелком» («Билайн») в связи с внутрисетевым роумингом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС установили, что у клиентов «Билайн» до сих пор завышена цена на связь при поездках по России. Ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении «Вымпелкома».

В случае подтверждения нарушения возможна «выдача предписания о перечислении в бюджет дохода». В «Билайн» информацию пока никак не прокомментировали.