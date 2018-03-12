Современным оборудованием оснастят почти 400 школ Москвы

В рамках проекта «Техносфера современной школы» 382-е школы Москвы закупят оборудование через совместные электронные аукционы.

Об этом сообщила пресс-служба московского Департамента по конкурентной политике, пишет «Вечерняя Москва». Сообщается, что поучаствовать в аукционе могут представители среднего и малого бизнеса. Подать заявку на участие в аукционе можно до 15 марта.

Школы заказывают оборудование для оснащения классов по шести направлениям. Так, в 13 школах появятся комплекты инженерного оборудования для развития навыков прототипирования, программирования и нанотехнологий.

В 24 других школах появятся медицинские лабораторные комплексы.Также в 214 образовательных организациях появятся астрономические лаборатории. Ряд школ получит оборудование для развития навыков в такой востребованной науке, как роботехника.