МИД РФ опасается, что Киев готовит масштабное наступление на Донбассе

МИД РФ приветствует начало действия очередного перемирия на Донбассе, однако опасается, что официальный Киев намерен начать масштабную наступательную операцию.

Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«По данным СММ, количество перестрелок в Донбассе резко сократилось. Приветствуем этот факт», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.

С 5 марта текущего года в зоне украинского конфликта начал действовать очередной режим перемирия, который был согласован представителями Киева и отдельных районов ДНР И ЛНР.