ВЦИОМ сообщил о росте интереса к выборам среди молодежи

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал рост интереса к президентским выборам в РФ среди молодого поколения.

В ходе пресс-конференции «Семь дней до президентских выборов: информированность, мобилизация, интерес и доверие, портрет избирателя» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что рост интереса к выборам у молодежи наблюдается в последние две недели.

По его словам, молодежь голосует традиционно плохо, однако сейчас замечен рост интереса в молодежной группе, поэтому ожидается неплохой уровень явки именно этого сегмента избирателей.

Федоров объяснил, что во многом это вызвано активной работой ЦИК по информированию населения о грядущих выборах.