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14:08   12 Марта 2018
Россия
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ВЦИОМ сообщил о росте интереса к выборам среди молодежи

ВЦИОМ сообщил о росте интереса к выборам среди молодежи

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал рост интереса к президентским выборам в РФ среди молодого поколения.

В ходе пресс-конференции «Семь дней до президентских выборов: информированность, мобилизация, интерес и доверие, портрет избирателя» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что рост интереса к выборам у молодежи наблюдается в последние две недели.

По его словам, молодежь голосует традиционно плохо, однако сейчас замечен рост интереса в молодежной группе, поэтому ожидается неплохой уровень явки именно этого сегмента избирателей.

Федоров объяснил, что во многом это вызвано активной работой ЦИК по информированию населения о грядущих выборах.

Автор: Ольга Шпакова
#голосование #цик #вциом #молодежь #выборы2018
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