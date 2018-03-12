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13:57   12 Марта 2018
Россия
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СМИ: Медиа-проекты Ходорковского пиарят образ Грудинина в соцсетях

СМИ: Медиа-проекты Ходорковского пиарят образ Грудинина в соцсетях

Журналисты узнали, что связывает кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина и бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского.

В прошлом Ходорковский и аффилированные с ним структуры в рамках «Открытой России» публично объявляли, что запускают проекты по финансированию избирательных кампаний кандидатов в депутаты, пишет «Лайф».

Фонды Ходорковского спонсировали проекты в области обучения актива оппозиционных партий и кандидатов и оказывали им медийную поддержку. Именно медийные проекты стали ключевым инструментом экс-владельца ЮКОСа, который, как отмечает СМИ, на выборах-2018 сделал ставку на Грудинина.

Практически с самого начала президентской избирательной кампании в РФ паблики «МБХ-медиа» в соцсетях стали регулярно публиковать позитивные агитационные материалы в поддержку Грудинина.

Медиапроекты Ходорковского также системно размещали в сети пропагандистские выжимки из выступлений Грудинина, в которых кандидат то поддерживает политику Михаила Саакашвили, то выступает за сокращение трат на вооружение страны и подчеркивает свою заботу о пенсионерах.

Видеоматериалы в пабликах «МБХ-медиа» и другом медиа-проекте Ходорковского - «Открытых медиа» - набирают около 4- 6 тысяч просмотров и полтора-два десятка комментариев. Однако агитационный ролик в поддержку Грудинина набрал 687 тысяч просмотров, 16 тысяч репостов и порядка двух тысяч комментариев.

Такие всплески активности говорят о совместной медиа- и пиар-кампании, в рамках которой медиапроекты Ходорковского делают контент на основе тезисов Грудинина.

Также СМИ подчеркивает, что Ходорковский и Грудинин неслучайно оба пользуются услугами швейцарского банка UBS и его инвестиционными фондами.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #кпрф #политика #ходорковский #выборы2018 #грудинин #банк ubs
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