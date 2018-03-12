В Министерстве иностранных дел России назвали «абсурдной выдумкой» предположения о вмешательстве России в парламентские выборы в Албании в 2017 году.

Американский журнал Mother Jones опубликовал статью о якобы вмешательстве России в парламентские выборы 2017 года в Албании. Статью продублировали несколько албанских СМИ. В МИД РФ заявили, что данные действия — продолжение информационной войны, которую ведет Запад.

«Указанный материал — очередная абсурдная, вызывающая глубокое сожаление и недостойная подробных комментариев выдумка», — добавили в министерстве.

Также в дипведомстве подчеркнули, что Россия всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела любых других стран.