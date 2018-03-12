Записи о выборах на личных страницах в соцсетях не нарушают закон, сообщили в ЦИК

Центризбирком РФ не регулирует публикацию видеозаписей о политических предпочтениях и голосовании на выборах президента страны на личных страницах граждан в социальных сетях.

Такая информация не нарушает законодательство РФ, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, во время заседания рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу о возможном нарушении правил агитации при размещении в личном профиле в одной из соцсетей видеозаписи с участием детей дошкольного возраста.

«Законодательство это (регулирование со стороны ЦИК — прим. ред.) не предусматривает», — заявила Памфилова.

При этом она подчеркнула, что привлечение детей дошкольного возраста для агитации недопустимо.