Европейский союз может аннулировать новый транш для Украины

Депутаты Фульвио Мартушчелло и Альберто Сирио в Европейском парламенте инициировали дискуссию на тему непрозрачности распределения подобных государственных дотаций из-за ситуации в агропромышленном комплексе Украины.

По их словам, в условиях ограниченного бюджета ЕС было бы логично субсидировать только тех участников рынка, которые наиболее нуждаются в поддержке. Депутаты подчеркнули, Европейский парламент видит, что 35% государственных дотаций всего украинского агропромышленного комплекса распределили в пользу одного из крупнейших агрохолдингов Украины. Речь идет о промышленном монополисте «Мироновский хлебопродукт».

Альберто Сирио объяснил, что главный акционер «Мироновского хлебопродукта» вошел в рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes и эта компания получила от государства «столь крупные суммы». При этом в агросекторе Украины есть десятки малых и средних фермерских предприятий, которым действительно нужны деньги, но они не попали в список дотируемых направлений.