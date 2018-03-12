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13:34   12 Марта 2018
Россия
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Эксперт: Проект «Лидеры России» обновил российскую элиту

Эксперт: Проект «Лидеры России» обновил российскую элиту

Более 30 участников проекта «Лидеры России» будут назначены в органы власти Российской Федерации.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Всего 45 участников конкурса получат новые назначения благодаря социальному лифту. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками поздравил их и заявил, что конкурс может стать не разовым мероприятием.

По словам представителя экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергея Простакова, проект «Лидеры России» действительно стал социальным лифтом, который может поспособствовать обновлению «российской элиты». Он также обратил внимание на то, что власти страны во главе с президентом решили назначить участников конкурса в органы власти, в то время как этого не было в условиях конкурсах.

«По его итогам 31 участник получил высокие назначения в такие престижные места, как Администрация Президента, федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и крупнейшие коммерческие компании», — добавил Простаков.

Автор: Виктория Разумовская
#путин #социальный лифт #лидеры россии
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