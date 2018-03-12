ФАС позволила ВТБ приобрести акции «Магнита»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ позволила ВТБ приобрести 29,1% акций ретейлера «Магнит».

Об этом сообщает RT в понедельник со ссылкой на пресс-службу ведомства. Н

апомним, 16 февраля в СМИ появилась информация о том, что основатель «Магнита» Сергей Галицкий собирается продать часть акций компании банку ВТБ. Сумма сделки составила 138 миллиардов рублей.

Помимо этого, Галицкий сообщил об отставке с поста гендиректора и члена совета директоров «Магнита».